Aydın'da hastane bahçesinde devrilen ağaç 4 otomobilde hasara neden oldu

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, hastane bahçesindeki bir çam ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 4 otomobilde hasar meydana geldi. Olayın ardından itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edilerek, ağaç ve araçların kaldırılması için çalışmalara başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hastane bahçesindeki çam ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu,

Aydın Devlet Hastanesi bahçesindeki çam ağacı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Devrilen ağaç park halindeki 4 otomobile hasar verdi.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağacın ve araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
