Aydın'da hastane bahçesinde devrilen ağaç 4 otomobilde hasara neden oldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde, hastane bahçesindeki bir çam ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 4 otomobilde hasar meydana geldi. Olayın ardından itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edilerek, ağaç ve araçların kaldırılması için çalışmalara başladı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel