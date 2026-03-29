Efeler'de devrilen ağaç binada hasara yol açtı
Aydın'ın Efeler ilçesinde yağışlar nedeniyle devrilen ağaç, Zafer Ortaokulu'nun bahçesinde bulundu ve bir binanın ikinci katına hasara yol açtı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için bölgeye sevk edildi.
Zafer Ortaokulu'nun bahçesindeki ağaç, ilçede etkili olan yağış nedeniyle devrildi. Ağacın dalları bir binanın ikinci kattaki dairesine zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat