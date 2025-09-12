Aydın'da DEAŞ Operasyonunda 5 Tutuklama
Aydın'da düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nazilli, İncirliova ve Didim ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Aydın'ın Nazilli, İncirliova ve Didim ilçelerinde 10 Eylül'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.