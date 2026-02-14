Haberler

Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Aydın'da 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan D.K., polis ekipleri tarafından alışveriş yaptığı markette yakalandı.

AYDIN'da 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü D.K.(55), polis ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranma kaydı bulunan D.K.'yi, alışveriş yaptığı markette çıkarken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
