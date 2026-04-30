Aydın'da cinayet şüphelileri teslim oldu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Ömer İncekaya'nın (36) pompalı tüfekle öldürüldüğü olayla ilgili aranan 3 şüpheli polise teslim oldu.

Olay, saat 00.30 sıralarında Muğla Bulvarı'nda meydana geldi. Bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açıldı. Vücuduna saçmalar isabet eden Ömer İncekaya, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İncekaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçtığı 09 ASJ 294 plakalı motosiklet bir apartmanın otoparkında bulundu. Olayın şüphelileri B.D. (22) ile yanında bulunan abisi O.D. (25) ve arkadaşları S.E.B. (17), saat 17.00 sıralarında polise teslim oldu. Şüpheliler, suç aleti olan pompalı tüfeği attıkları bölgeyi de ekiplere gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı