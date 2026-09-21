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Aydın'da Büşra Cin davasında Ö.K. beraat etti, tabanca suçundan 1 yıl 6 ay hapis aldı

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Aydın'da Büşra Cin davasında Ö.K. beraat etti, tabanca suçundan 1 yıl 6 ay hapis aldı
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Aydın Nazilli'de üniversite öğrencisi Büşra Cin'in (24) ölümü davasında tutuklu sanık Ö.K. (30), 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan beraat etti. Sanık, 'ruhsatsız tabanca bulundurma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi Büşra Cin'in (24) ölümüne ilişkin yargılanan tutuklu sanık Ö.K. (30), "kadına karşı kasten öldürme" suçundan beraat etti.

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.K., taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı.

Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanarak dosyaya eklenen raporda, Cin'in cep telefonundaki video ve ses kayıtları yer aldı.

Kayıtlarda Cin'in yaşamına son vermeyi düşündüğüne ve ailesine veda ettiğine ilişkin ses ve görüntünün bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız tabanca bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Ö.K., suçlamayı kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Ö.K.'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan beraatine karar verdi.

Sanık, "ruhsatsız tabanca bulundurma" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ö.K'nin avukatı İmran Acar, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle bilişim suçlarına ilişkin delillerin elde edilmesinin zaman aldığını belirterek, Cin'in telefonundaki mesaj ve kayıtların incelenmesinin ardından önemli bulgulara ulaşıldığını söyledi.

Olay

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Mart 2025'te Ö.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sabah Karaçay Mahallesi'ndeki evine geldiğinde, misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin'i yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirmiş, sağlık ekipleri tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Ö.K. tutuklanmıştı.

Ö.K hakkında hazırlanan iddianamede, sanığa ait el svap örnekleri ve montta atış artıklarının tespit edildiği belirtilmişti. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA
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