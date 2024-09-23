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2 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu! Vücudundaki izler dikkat çekti

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Aydın'da bir evden gelen bağırış seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, 2 çocuk annesi Ebru Öcal'ı ölü buldu. Genç kadının vücudunda kesici alet izleri bulunduğu belirtildi.

Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Güzelhisar Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Ebru Öcal'ın (33) yaşadığı evden bağırış seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Öcal'ın öldüğünü belirledi. Vücudunda kesici alet izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

2 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu! Vücudundaki izler dikkat çekti

2 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu! Vücudundaki izler dikkat çekti
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

Yerel Haberler Güzelhisar Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Polis Çocuk

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