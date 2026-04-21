Haberler

Balkon çöktü, baba ve engelli oğlu yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, balkonun çökmesi sonucu 73 yaşındaki Refik Dayan ve engelli oğlu 37 yaşındaki Doğancan Dayan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve oğluna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. İkili'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Efeler ilçesinin Mesudiye Mahallesi 1664 Sokak'ta 2 katlı bir evde meydana geldi. Refik Dayan, engelli oğlu Doğancan Dayan'ı gezdirdiği sırada balkonun bir bölümü çöktü. Balkonun çöken uç kısmından düşen Refik Dayan ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2,5 metre yüksekten düşen baba- oğul sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Refik Dayan ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

