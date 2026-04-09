Aydın'da apartmanın 5. kat penceresinden düşen kadın ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın 5. katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Dilek Turan (44), Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 5. katında bir evin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Turan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ekipler, Turan'ın apartman katının penceresini temizlerken düştüğünü değerlendiriyor.