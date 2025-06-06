Aydın'da Apartman Yangını Söndürüldü

Aydın'da Apartman Yangını Söndürüldü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının banyodaki şofbenden çıktığı değerlendiriliyor. Olay sırasında evde kimse yoktu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Orta Mahalle 203. Sokak'taki bir apartmanın 2. katında yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Banyodaki şofbenden çıktığı değerlendirilen ve hasara neden olan yangın sırasında evde kimse olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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