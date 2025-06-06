Aydın'da Apartman Yangını Söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Orta Mahalle 203. Sokak'taki bir apartmanın 2. katında yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Banyodaki şofbenden çıktığı değerlendirilen ve hasara neden olan yangın sırasında evde kimse olmadığı öğrenildi.