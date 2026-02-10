Haberler

Aydın'da 815 gram uyuşturucu madde ele geçirildi; 1 tutuklama

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 815 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden M.Y. tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada 815 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Ata Mahallesi'nde bir adreste yapılan operasyonda M.Y. ve M.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 815 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 98 bin 120 TL nakit para ele geçirildi.

M.Ç., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.Y. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
