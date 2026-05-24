Aydın'da bir kişi evinde ölü bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde 78 yaşındaki Ahmet Cavlak, evinde eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Yedi Eylül Mahallesi Bağkur Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ahmet Cavlak'ı evde hareketsiz bulan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Cavlak'ın cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat