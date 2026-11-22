Aydın'da 65 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda evli çift tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'da Muğla yolu üzerinde düzenlenen operasyonda 65 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi, gözaltına alınan E.D. (44) ile eşi N.D. (39) adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AYDIN'da polisin düzenlediği operasyonda, 65 gram metamfetamin ile yakalanan E.D. (44) ve eşi N.D. (39) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Muğla yolu üzerinde gerçekleştirdikleri operasyonda E.D. (44) ve N.D. (39) isimli çifti gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 65 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen evli çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı