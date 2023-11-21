Aydın'da 6 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Otomobilin bagajında 6 kilogram 940 gram uyuşturucu ele geçirildi

AYDIN - Aydın'da Narkotik ekipleri şüphe üzerine durdurdukları aracın bagajında 6 kilogram 940.6 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Germencik'te gerçekleştirdiği operasyonda bir otomobili takibe aldı. Ekipler otomobili durdurarak narkotik köpeği eşliğinde arama gerçekleştirdi. Otomobilin bagaj kısmında 6 kilo 940.6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak V.S., İ.A., E.G. ve Ü.D. isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.