Aydın'da 22 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, 11 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 22 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 11 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafında son günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde 22 olay aydınlatılırken, 11 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından son günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde; 9 adet işyerinden hırsızlık, 3 adet motosiklet hırsızlığı, 4 adet açıktan hırsızlık, 3 adet bisiklet hırsızlığı, 1 adet otodan hırsızlık, 1 adet mabetten hırsızlık ve 1 adet kredi kartlarının kötüye kullanılması olmak üzere toplamda 22 olay aydınlatıldı. Olayları gerçekleştiren 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN