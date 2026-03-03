Kayıp Kardeşler İçin Yeni Soruşturma

Haberler

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 16 yıl önce evlerinden işe gitmek için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan kardeşler Kenan Demirhoş (40) ve Sinan Demirhoş (32) ile ilgili soruşturma yeniden açıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında bazı adreslerde kazı çalışması başlattı.

Efeler ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan Mustafa ve Ümmü Demirhoş çiftinin, süt ürünleri toptancılığı yapan 4 çocuğundan en büyüğü Kenan Demirhoş ile en küçüğü Sinan Demirhoş, 25 Aralık 2009 sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak iki kardeş bir daha dönmedi. Oğullarından haber alamayan aile, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen 16 yıllık süreçte kardeşlere ilişkin herhangi bir ize rastlanmazken, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili yeni bir soruşturma başlattı. Ekipler, baz çalışmalarından iki kardeşin cep telefonu sinyallerinin alındığı iki noktada kazı çalışması başlattı.

Öte yandan Demirhoş ailesi, geçen yıllarda çeşitli televizyon programlarına katılarak çocuklarının bulunması için çağrıda bulundu, yerlerini bildiren kişiye daire verecekleri vaadinde bulunmuştu. Soruşturma sürüyor.

Haber : Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
