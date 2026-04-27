Aydın'da 10 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 10 organizatör şüphelisi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan'da Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'nde, Menderes Nehri kıyısında yürütülen çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 organizatör şüphelisi yakalanırken, kaçakçılıkta kullanıldığı değerlendirilen 1 jet bot, 2 araç ve 90 litre benzin ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'örgütlü göçmen kaçakçılığı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı