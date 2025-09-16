Aydın Büyükşehir Meclis Toplantısı Gergin Geçti, Ertelendi

CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlık yaptığı Meclis Toplantısında; 30 maddelik meclis gündemine CHP grubu red oyu verdi. Yaşanan gerginlikler nedeniyle ABB meclis toplantısı 14 Ekim tarihine ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında bugün saat 18.00 sıralarında Meclis Toplantısı düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplantı nedeniyle yoğun güvenlik önlemi aldı. Meclis salonuna belediye başkanları, meclis üyeleri ve gazeteciler alındı. Meclise, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlık yaptığı toplantıda, 30 maddelik meclis gündemine CHP grubu red oyu verdi. Ayrıca, CHP grubu Çerçioğlu'nun konuşması sırasında masalara vurarak engellemeye çalıştı. Yaşanan gerginlikler nedeniyle Başkan Çerçioğlu, meclis toplantısını 14 Ekim'e erteledi. Meclis salonu polis tarafından güvenli bir şekilde boşaltıldı.