Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Yargılanmasına Devam Ediliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 33 sanığın, "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bazı sanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Duruşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bazı sanıklar katılmadı.

Salonun küçük olmasından dolayı gazetecilerin içeriye alınmadığı duruşma, mevcut hakimin tayinin çıkması ve eksik evrakların tamamlanması gerekçesiyle ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Mersin'de FETÖ'ye ilişkin açılan davada yargılanan Erkan Karaarslan'ın da arasında bulunduğu 33 sanık hakkında, "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.