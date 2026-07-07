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Aydın'da zeytinlik ve otluk alanda yangın çıktı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangına 3 uçak ve 4 helikopterle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yazıköy mevkisinde zeytinlik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğüne bağlı yer ekiplerinin yanı sıra 3 uçak ve 4 helikopter sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
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