Haberler

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 3 uçak, 3 helikopter ve 10 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hışımlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
Haluk Levent gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor

Borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı sürüyor, son tarihi kaçırmayın
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Kavgayı ayırmak istemişti: 22 yaşındaki Ali'den acı haber
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

Yedikleri meyve, karı kocanın sonu oldu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu

7 yıl boyunca eşinin ayak parmaklarını ısırdı! Mucize gerçek oldu
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Dünyaca ünlü oyuncu Shay Mitchell, Fenerbahçe formalı pozlarıyla büyüledi

34 milyon takipçisi var! F.Bahçe formalı pozlarıyla ortalığı salladı
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra bir ilk! Bakın nerede görüntülendi