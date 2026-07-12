Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 3 uçak, 3 helikopter ve 10 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hışımlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik