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Aydın Barosu'nun Yeni Başkanı Utku Devrim Barış Arslan Oldu

Aydın Barosu'nun Yeni Başkanı Utku Devrim Barış Arslan Oldu
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Aydın Barosu Başkanlığına Utku Devrim Barış Arslan seçildi. Aydın Adliyesi'nde yapılan olağan genel kurulda, 1802 avukattan 1346'sı oy kullandı. Arslan, 647 oy alarak başkanlık koltuğunu elde etti. Diğer adaylar Kamil Kaya, Sezgin Çetin ve Cihan Şahin sırasıyla 272, 248 ve 157 oy aldı.

Aydın Barosu Başkanlığına Utku Devrim Barış Arslan getirildi.

Aydın Adliyesinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda Kamil Kaya, Utku Devrim Barış Arslan, Sezgin Çetin ve Cihan Şahin yarıştı.

Baroya üye 1802 avukattan 1346 kişi oy kullandı. Oyların 647'sini alan Arslan, baronun yeni başkanı oldu.

Adaylardan Kaya 272, Çetin 248 ve Şahin ise 157 oy aldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

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