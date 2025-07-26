Ayder Yaylası'ndaki Olayda Şikayet Yok

Rize Valiliği, Ayder Yaylası'nda iki kişi arasındaki sözlü ve fiziksel olaya ilişkin taraflar arasında herhangi bir şikayet ya da hukuki başvuru söz konusu olmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bir vatandaş ile yabancı uyruklu bir turist arasında dün yaşanan olayla ilgili, "Ayder Yaylası'nda Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu bir turist arasında sözlü başlayan ve kısa süreli fiziksel gerilime dönüşen münferit bir olay yaşanmıştır. Olay bölgedeki zabıta, jandarma ekiplerinin yanı sıra çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Taraflar arasında herhangi bir şikayet ya da hukuki başvuru söz konusu olmamış, her iki şahıs da darp raporu almamıştır." ifadeleri yer aldı.

Ayder Yaylası'nın sadece Rize'nin değil ülkenin de en önemli uluslararası turizm destinasyonlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu hadise tamamen bireysel bir anlaşmazlık olup hiçbir şekilde yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ya da toplumsal hassasiyetle ilişkilendirebilecek bir yön taşımamaktadır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız ve esnafımız, misafirperverlik anlayışıyla hareket etmekte, ülkemizi ziyaret eden her misafire aynı sıcaklıkla yaklaşmaktadır. Doğal güzellikleri, termal kaynakları ve kültürel zenginlikleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan yaylanın kamu düzeni ve ziyaretçi güvenliği en üst seviyede sağlanmaktadır. Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Jandarma ve diğer ilgili kurumlarca olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Bölgemizin, yaylamızın ve ülkemizin misafirlerimiz için güvenli, huzurlu ve misafirperver bir ortam sunduğu hususu kamuoyuna önemle duyurulur."