Ankara'dan kısa kısa

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile At Destekli Terapi ve Aktivite Federasyonu arasında at destekli terapi uygulamaları için eğitim ve işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile hipoterapi alanında ortak projeler ve standartlaştırma hedefleniyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ile At Destekli Terapi ve Aktivite Federasyonu (ADETA) arasında eğitim ve işbirliği protokolü imzalandı.

AYBÜ'nün Çubuk Yerleşkesi'ndeki Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülecek işbirliği kapsamında, eğitim, öğretim ve uygulama süreçlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

AYBÜ Etlik Kampüsünde AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve ADETA Federasyonu Başkanı Şükrü Torun arasında imzalanan protokolle, at destekli terapi ve aktivitelerin bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde yaygınlaştırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi, tesislerin etkin kullanımı ve uygulama süreçlerinin niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

Rektör Köseoğlu, işbirliği kapsamında fizyoterapist, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti, psikoterapist, hippoterapi atı antrenörü, yan tutucu ve çekici gibi hippoterapi ekip üyelerinin yetiştirilmesi ve mesleki yetkinliklerinin artırılmasının planlandığını kaydetti.

Eğitim, özel eğitim, terapi ve rehabilitasyon alanlarında yürütülen uygulamaların standartlaştırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Köseoğlu, protokol ile Çubuk Yerleşkesi merkezli olarak her yaştan özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesine katkı sunulmasının amaçlandığını ifade etti.

ADETA Federasyonu Başkanı Torun ise protokolün, hippoterapi alanında ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülecek çalışmalara da zemin oluşturmasının öngörüldüğünü belirtti.

Regaip Kandili mesajı

Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Regaip Kandili'nde yapılan duaların, hayırların, ibadetlerin çok büyük sevabının olduğunu söyledi.

İslam alemi için dua etmek gerektiğini vurgulayan Süsün, "Gazze ve Filistin ortada. Dua etmemiz lazım. Bu aylar barış günleridir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi korusun." ifadesini kullandı.

Süsün, vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik ederek, Fatih Camisi'nde düzenlenecek mevlit programına davet etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

