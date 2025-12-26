AYBÜ'de 'Görsel Direniş: Filistin için Sanat' sergisi açıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ev sahipliğinde "Görsel Direniş: Filistin için Sanat" başlıklı uluslararası karma sergi açıldı.

AYBÜ Etlik Milli İrade Yerleşkesi Menekşe Salonu'nda düzenlenen sergide, akademisyenler, öğrenciler ve bağımsız sanatçılardan oluşan 103 katılımcının 120 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, Filistin meselesi politik söylemlerin ötesinde hafıza, tanıklık ve etik sorumluluk çerçevesinde ele alınırken, farklı disiplinlerden eserlerle sanatın toplumsal gerçekliğe temas eden güçlü bir anlatım aracı olduğu vurgulandı.

Sergi hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Şahin, görsel üretimlerin izleyiciyi düşünmeye ve sorgulamaya davet ettiğini belirterek, serginin görsel anlatımlar aracılığıyla vicdanlara seslenmeyi ve Filistin'e dair hafızayı canlı tutmayı amaçladığını söyledi.

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Meral ise serginin, akademik üretim ile bağımsız sanat pratiklerini aynı zeminde buluşturduğunu ifade ederek, ortak bir duyarlılığın ortaya konulduğunu dile getirdi.

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Toktaş da, "Susmayacağız, sinmeyeceğiz ve unutmayacağız." ifadelerini kullanarak, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk üstlenen kurumlar olduğunu vurguladı.

"Görsel Direniş: Filistin için Sanat" sergisi, 28 Aralık 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.