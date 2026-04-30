AYBÜ'de 'Geçmişin Sesi Çanakkale' programı düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'nde, Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla "Geçmişin Sesi Çanakkale" programı düzenlendi.

Programa, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, Çanakkale Savaşı'nın tarihi önemi ve genç nesillere aktarılması gereken değerler ele alındı.

AYBÜ Türk Dünyası Gençlik Vakfı Başkanı Eren Köçmen, programda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin bir milletin varoluş iradesini ve inancını yansıttığını belirterek, bu ruhun her zaman diri tutulması gerektiğini söyledi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emin Kırbayır ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında Çanakkale temalı çalışmaların önemine değinerek, programın hayırlı olmasını temenni etti.

Programa katılan Belediye Başkanı Baki Demirbaş da etkinliğin anlamına dikkat çekerek, Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu ifade etti. Demirbaş, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere üniversitenin kurulmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Türk Dünyası Gençlik Vakfı Kurucu Genel Başkanı Ramazan İzol, programın geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurduğunu belirterek, Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

AYBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Tutar ise yürütülen projelerin gençliğin ruhunu şekillendirdiğini belirterek, bu tür çalışmaların sadece geçmişi anmakla kalmayıp geleceği de inşa ettiğini ifade etti.

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah da konuşmasında, Çanakkale'nin milletin bağımsızlık mücadelesindeki önemine değinerek, gençlerin bu bilinçle yetişmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Program, yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen etkinlikler ve ödül töreni ile sona erdi.