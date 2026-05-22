Ordu'daki toprak kaymasında yolcu otobüsü ve çalışanı son anda kurtuldu

Ordu'nun Aybastı ilçesinde şiddetli yağışların tetiklediği heyelan, otobüs terminalini etkiledi. Bir otobüs şoförü toprak kaymasını fark ederek aracını kurtarırken, bir çalışan son anda bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte aralıklarla devam eden yağış, Aybastı ilçesinde yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Aybastı Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında bulunan fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Bahçedeki istinat duvarının üstünden sürüklenen toprak ve taş parçaları terminale kadar ulaştı.

Heyelan öncesi toprak hareketliliğini fark eden terminaldeki otobüs şoförü, park halindeki aracı çalıştırarak uzak bir noktaya çekti.

Otobüs çalışanı başka bir kişinin ise yerdeki malzemeleri toplamasından birkaç saniye sonra bulunduğu yere toprak ve taş parçaları düştü.

Heyelan anında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
