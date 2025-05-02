Ayaş'ta Sağanak Sele Neden Oldu: İtfaiye Aracı Kayıp

ANKARA'nın Ayaş ilçesinde sağanak sele neden oldu; evleri su bastı, itfaiye aracı sele kapıldı.

Ayaş ilçesine bağlı Gençali Mahallesi'nde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur sonrası mahallede bazı yollar suyla kaplandı. İtfaiyeye ait bir kamyon derenin taştığı bölgeden geçerken sele kapıldı. Araçta bulunan şoför Macit Kömürcü ve yanında bulunan belediye personeli son anda araçtan atlayarak kurtuldu. Selin götürdüğü itfaiye aracı bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı. Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, sele kapılan personelin durumlarının iyi olduğunu ifade etti.