Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Şeyh Muhiddin Camii'ndeki cenaze namazının ardından Ayaş Oltan Mezarlığında toprağa verildi.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Demirbaş, Ayaş'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Burhan Demirbaş için önce Ayaş Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Törenin ardından Şeyh Muhiddin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayaş Oltan Mezarlığına defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat eden evli ve 3 çocuk babası Burhan Demirbaş'ın cenaze törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkent Üniversitesi'nin kurucusu Mehmet Haberal'ın yanı sıra ailesi, sevenleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.