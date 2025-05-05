Ayancık'ta Tütün Denetimi: Kurallara Uymayan İşletmelere Ceza
Sinop'un Ayancık ilçesinde kapalı alanlarda tütün ürünleri kullanımını önlemek için denetimler yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanırken, işletme sahipleri ile çalışanlara tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgi verildi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde kapalı alanlarda tütün ürünleri kullanımının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince iş yerlerinde yapılan denetimlerde, kurallara uymadıkları tespit edilen bazı işletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.
Ekipler, denetim sırasında işletme sahipleri ve çalışanlara türün mamullerinin zararları hakkında bilgilendirme yaptı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel