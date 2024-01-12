Üye Girişi
Haberler

Ayancık'ta sınava hazırlanan öğrencilere çorba ikramı

Güncelleme:
Abone Ol

Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi, sınava hazırlanan öğrencilere çorba ikramında bulunuyor. Merkezde öğrencilere çorba ikramının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler de düzenleniyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde sınava hazırlanan öğrencilere Gençlik Merkezi personeli tarafından çorba ikram edildi.

Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi, ilçede sınava hazırlanan öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

Burada derslerine çalışarak sınav öncesi test çözen öğrencilere merkez personeli tarafından çorba ikramında bulunuluyor.

Merkezde öğrencilere yönelik ayrıca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler de yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Ayancık Sinop Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title