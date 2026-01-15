Haberler

Ayancık'ta okullar arası satranç turnuvası düzenlendi

Sinop'un Ayancık ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

Okul sporları faaliyetleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 479 öğrenci katıldı.

Final müsabakalarını izleyen Kaymakam Ahmed Çelik, turnuvada mücadele eden öğrencileri ve organizasyonda emeği geçen kurum temsilcilerini tebrik etti.

Turnuva, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

