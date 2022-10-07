Hırsız çift bu sefer yakalandı! Genç kadın, linç edilen sevgilisi için kendini siper etti

Adana'da 2 apartmandan ayakkabı çaldıkları kameradan belirlenen Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., başka eve girmek isterken yakalandı. Ev sahibinin yakaladığı ikiliye, mahalleli linç girişiminde bulundu. Derya D.'nin, sevgilisini kendini siper ederek korumaya çalışması dikkat çekti.

Adana'da Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., apartmanlara girip, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Derya D., çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, Emrah Y. ise poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Görüntülerin haberleştirilmesinin ardından 2 şüpheli, bu kez gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki eve girmeye çalıştı. Şüpheliler, ev sahibine yakalandı. Ev sahibinin bağırması ile gelen mahalleli ise 2 şüpheliye linç girişiminde bulundu.

KENDİNİ SİPER ETTİ

Bu sırada Derya D.'nin, sevgilisine kendisini siper ettiği görüldü. Bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.