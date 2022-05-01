Ayağından vuruldu, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor yaptı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde arazi meselesi yüzünden tartıştığı akrabası Z.Y.'yi tabancayla ayağından vuran M.Ç., polis merkezine giderek teslim oldu. İlk müdahalesi olay yerinden geçen doktor tarafından yapılan yaralı, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Erkek kuaförü Z. Y. iş yerinde, akrabası M.Ç. ile arazi meselesinden tartıştı. Tartışma büyüyünce M.Ç., iş yerinden çıkarak, elinde tabanca ile geri geldi. Z.Y.'nin ayağına 3 el ateş eden M.Ç. kaçarken, olay yerinden geçen bir doktor, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Taksiyle Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olaydan 1 saat sonra polis merkezine giderek teslim olan M.Ç.'nin işlemleri devam ediyor.