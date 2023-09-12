Ay'daki Gizemli Depremler: İnsan Yapımı mı?

ABD'nin Apollo 17 görevinde keşfedilen gizemli Ay depremleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Ay yüzeyindeki düzenli ve tekrarlı depremlerin insan yapımına benzer olduğu görüşü ağırlık kazanıyor. Bilim insanları, Ay yüzeyinin altının daha fazla araştırılması gerektiğini belirtiyor.

ABD'nin ilk ayak bastığı, soğuk savaşın önemli simgelerinden Ay, yeniden gündemde. Önce Çin sonrasın da ise Hindistan, uydumuz Ay'a iniş yapmayı başardı. Özellikle Hindistan, Ay'ın güney kutbuna ilk inişi de gerçekleştirdi. ABD'li araştırmacıların ortaya çıkardığı yeni bir bilgi ise Ay gizemini daha da artırıyor. Buna göre Ay, Apollo 17 tarafından keşfedilen gizemli depremleri ile gündemde.

ABD'nin Apollo 17 görevinde meydana gelen gizemli Ay depremleri insan yapımı mı?

Apollo 17 görevi 1972 yılında gerçekleşen Astronotların Ay'a ayak bastığı son görevdi. Bu görevin üzerinden elli yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, yeni detaylar ortaya çıktı.

Ay'a ayak basılan bu son görevde Astronotlar, Ay depremleri için Ay yüzeyine sismik sensörler yerleştirdi. Bu sismik sensörlerden alınan veriler bir grup bilim insanı tarafından yeniden incelendi.

Bu incelemede, Güneş ay yüzeyinde en yüksek konumuna yükseldiğinde ortaya çıkan deprem sarsıntıları dikkat çekti. İlginç bir şekilde bu depremlerin oldukça düzenli ve tekrarlı olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları bu kadar düzenli ve aynı zamanda tekrar eden depremlerin insan yapımına benzer olduğu görüşünde.

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Tabii ki Ay yüzeyinin altında nasıl bir yapı olduğu ve bu düzenli sarsıntıya neyin sebep olduğu bilinmiyor. Normalde Ay depremleri gündüz ve gece arasında meydana gelen ısı değişimleri nedeniyle meydana geliyor.

Uydumuzda gündüzleri 121 derece, geceleri ise-133 derece gibi ısılar karşımıza çıkıyor. Bu büyük ısı farkları ise Ay yüzeyinin sıcakken genleşip, soğuklarda ise büzülmesine neden olur. İşte bu genleşme ve büzülme ise Ay depremleri olarak karşımıza çıkar.

Apollo 17'nin sismik sensörleri Ekim 1976'dan Mayıs 1977'ye kadar veri topladı. Isı farkından oluşan Ay depremleri Güneş'in en yüksek konumundan alçalmaya başlamasıyla meydana geliyor. Gizemli Ay depremleri ise düzenli bir şekilde Güneş'in Ay sabahı en yüksek konumuna ulaşmasıyla meydana geldi.

Sensörler depremin kaynağını Apollo 17 Ay iniş aracına kadar izleyebildi. Araştırmacıların bu esrarengiz depremlerin zaman aralığını da keşfetti. Buna göre her beş ile altı dakikada bir ve beş ile yedi dünya saati boyunca bir tane daha olmak üzere her gün iki adet gizemli ay depremi meydana geliyor.

Bilim insanları, bu araştırmalar sonucunda Ay yüzeyinin altının daha fazla araştırılması görüşünde. Her ne kadar bu araştırma komplo teorilerini beslese de, elimizde gizemli ay depremleri hakkında aşırı düzenli olmaları dışında insan yapımı olduklarına dair bir bilgi bulunmuyor.