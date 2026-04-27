Axios: İran, Hürmüz Boğazı ve Savaşın Sonlandırılması Konusunda ABD'ye Yeni Öneri Sundu
WASHINGTON, 27 Nisan (Xinhua) -- İran, Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni bir öneri sundu. İran bu kapsamda nükleer programıyla ilgili müzakerelerin daha sonraki bir aşamada yürütülmesini önerdi.

ABD merkezli Axios haber sitesinin ABD'li bir yetkiliye ve konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı pazar günkü haberine göre yeni öneriyle hem görüşmelerde an itibarıyla yaşanan çıkmazın hem de nükleer program konusunda verilebilecek tavizler konusunda İranlı liderler arasında yaşanan iç anlaşmazlıkların aşılması amaçlanıyor.

Öte yandan haberde, bir anlaşma olması halinde Trump'ın elinde, Tahran'a zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçme ve uranyum zenginleştirme çalışmalarını askıya alma konusunda baskı yapmaya yönelik pek bir koz kalmayacağı belirtildi.

Haberde ABD'li üç yetkiliye atıfla, Trump'ın pazartesi günü önde gelen ulusal güvenlik ve dış politika ekibiyle İran konusunda özel bir toplantı yapmasının beklendiği de kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

