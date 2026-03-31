Avusturya: (İsrail'de kabul edilen idam yasası) İdam cezası insanlık dışıdır ve insan onuruyla bağdaşmaz

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, İsrail Meclisi (Knesset) tarafından kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasasını "insanlık dışı" olarak nitelendirerek, bunun insan onuruyla bağdaşmadığını belirtti.

Bakan Meinl-Reisinger, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Meinl-Reisinger, "İdam cezası insanlık dışıdır ve yaşam hakkı ile insan onuruyla bağdaşmaz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın, yıllardır dünya genelinde idam cezasının kaldırılması için çaba gösterdiğini belirten Meinl-Reisinger, idam yasasının İsrail için gerileme olduğunu ve bunun kabul edilmesini kararlılıkla reddettiklerini vurguladı.

İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.