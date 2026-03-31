Avusturya: (İsrail'de kabul edilen idam yasası) İdam cezası insanlık dışıdır ve insan onuruyla bağdaşmaz

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, İsrail Meclisi tarafından kabul edilen Filistinli esirleri hedef alan idam yasasının insan onuruyla bağdaşmadığını belirterek, bunun insanlık dışı bir uygulama olduğunu ifade etti. Bakan, idam cezasının kaldırılması yönündeki çabaların sürdüğünün altını çizdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, İsrail Meclisi (Knesset) tarafından kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasasını "insanlık dışı" olarak nitelendirerek, bunun insan onuruyla bağdaşmadığını belirtti.

Bakan Meinl-Reisinger, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Meinl-Reisinger, "İdam cezası insanlık dışıdır ve yaşam hakkı ile insan onuruyla bağdaşmaz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın, yıllardır dünya genelinde idam cezasının kaldırılması için çaba gösterdiğini belirten Meinl-Reisinger, idam yasasının İsrail için gerileme olduğunu ve bunun kabul edilmesini kararlılıkla reddettiklerini vurguladı.

İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Asensio'dan Galatasaray taraftarının bile beğendiği hareket

Galatasaray taraftarının bile beğendiği paylaşım
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir

Kulisler kaynıyor! 47 yıl sonra kazanılan belediye el değiştirebilir
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Asensio'dan Galatasaray taraftarının bile beğendiği hareket

Galatasaray taraftarının bile beğendiği paylaşım
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı

Daha Dünya Kupası'na gitmeden havalara uçtular
Ibrahimovic ile banka görevlisi arasındaki bomba konuşma

"Kartınız çalındıysa neden bildirmediniz?" sorusuna verdiği yanıt olay