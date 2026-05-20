Avusturya, İsrail'in aktivistlere kötü muamelesi nedeniyle tepkisini Viyana Büyükelçisi'ne iletti Açıklaması
Avusturya, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyi kabul edilemez bularak İsrail'in Viyana Büyükelçisi'ne tepkisini iletti. Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in paylaştığı videoları kınadı.
Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
Meinl-Reisinger, şu anda 3 Avusturyalının İsrail'de gözaltında olduğunu vurgulayarak, "Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik muameleyi gösteren videoları kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Meinl-Reisinger, daha önce defalarca İsrail tarafına, yardım filosuna karşı itidalle hareket etmesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısı yaptıklarını kaydetti.