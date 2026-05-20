Avusturya, İsrail'in aktivistlere kötü muamelesi nedeniyle tepkisini Viyana Büyükelçisi'ne iletti Açıklaması

Avusturya, İsrail'in aktivistlere kötü muamelesi nedeniyle tepkisini Viyana Büyükelçisi'ne iletti

Avusturya, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyi kabul edilemez bularak İsrail'in Viyana Büyükelçisi'ne tepkisini iletti. Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in paylaştığı videoları kınadı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Meinl-Reisinger, şu anda 3 Avusturyalının İsrail'de gözaltında olduğunu vurgulayarak, "Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik muameleyi gösteren videoları kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, bugün İsrail'in Viyana Büyükelçisi'ne tepkilerini ilettikleri bilgisini paylaştı.

Meinl-Reisinger, daha önce defalarca İsrail tarafına, yardım filosuna karşı itidalle hareket etmesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
