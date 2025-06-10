Avusturya'da Okulda Silahlı Saldırı: 5 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Avusturya'da Okulda Silahlı Saldırı: 5 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
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Avusturya'nın Graz kentinde bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda en az beş kişi hayatını kaybetti, birçok öğrenci ve öğretmen yaralandı. Saldırganın aynı okulun öğrencisi olduğu ve olay sonrası intihar ettiği bildiriliyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

(ANKARA) - Avusturya'nın Graz kentinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda en az beş kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda öğrenci ve öğretmenin yaralandığı duyuruldu. Saldırganın aynı okuldan bir öğrenci olduğu ve olay yerinde intihar ettiği bildirildi. Yetkililer, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Avusturya'nın Graz şehrinde bugün sabah saatlerinde bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda en az beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel polise atıfta bulunan Avusturya devlet medyası ORF, öğrenciler ve öğretmenler de dahil olmak üzere birkaç kişinin ciddi şekilde yaralandığını belirtti.

Yerel polis, olayın ardından büyük çaplı bir operasyon başlattı ve Dreierschützengasse Caddesi'ndeki BORG Dreierschützengasse okulunun çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, saldırının bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiğini ve şüphelinin olay yerinde hayatına son verdiğini belirtti. Ayrıca, saldırıda öğrenciler ve öğretmenlerin de ciddi şekilde yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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