Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakılması sonrası ırkçılığa karşı gösteri düzenlendi

Avusturya'nın Tirol eyaletinde bir Türk ailenin evinin önüne domuz kafası bırakılması sonrası yüzlerce kişi, nefret ve ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi. Olay, belediye başkanı tarafından 10 bin avro ödül ile araştırılacak.

Kronen gazetesinin haberine göre, yüzlerce kişi, olayın yaşandığı Tirol eyaletine bağlı Hall in Tirol kasabasında toplandı.

Katılımcılar, bir Türk ailenin evinin önüne domuz kafası bırakılması ve ramazan ayına ve aileye yönelik hakaret içeren yazılı nota karşı nefret ve ırkçılığa karşı tepki gösterdi.

Sosyal Demokrat Sendikacılar üyesi Bernd Leidlmair, burada yaptığı konuşmada, bu saldırının alenen bir nefret olduğunu vurguladı.

Gösteriye katılanlardan Raphael isimli eylemci, bu ırkçı saldırının kendisini şoke ettiğini dile getirerek, dayanışma mesajı verdi.

Avusturya'nın Tirol eyaletinde, 12 Mart'ta, Hall in Tirol kasabasında ikamet eden bir Türk ailenin evinin önüne domuz kafası ile ramazan ayına ve aileye yönelik hakaret içeren yazılı not bırakılmıştı.

Polisin soruşturma açtığı olayda, fail henüz bulunamadı.

Hall in Tirol Belediye Başkanı, şüpheli veya şüphelileri bulana 10 bin avro ödül verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
