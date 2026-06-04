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Avusturya Cumhurbaşkanı: BM Güvenlik Konseyi Üyesi Olarak Çok Taraflılığı Savunacağız

Avusturya Cumhurbaşkanı: BM Güvenlik Konseyi Üyesi Olarak Çok Taraflılığı Savunacağız
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Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesinin ardından, uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde çok taraflılığı kararlılıkla savunacaklarını açıkladı.

VİYANA, 4 Haziran (Xinhua) -- Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak çok taraflılığı savunacaklarını söyledi.

Avusturya çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi'ne iki yıllığına geçici üye olarak seçildi. Ülkenin 1 Ocak 2027'de başlayacak görev süresi, 31 Aralık 2028'de sona erecek.

Van der Bellen aynı gün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Avusturya, BM Güvenlik Konseyi'nde uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde çok taraflılığı kararlılıkla savunacaktır" dedi.

BM'nin güçlendirilmesi çağrısında bulunan Van der Bellen, "daha 'güçlü' tarafların keyfi güç kullanımının ve acımasız, dar görüşlü çıkar politikalarının" ülkeler arasındaki barışçıl işbirliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Kırgızistan, Portekiz, Trinidad ve Tobago ve Zimbabve de aynı oylamada geçici üye olarak seçildi.

Kaynak: Xinhua
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