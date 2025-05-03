Avustralyalı Seçmenler Yeni Parlamento Üyelerini Seçmek İçin Sandık Başında

Avustralyalı seçmenler, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Avustralya Seçim Komisyonunun (AEC) kayıtlarına göre 18 milyondan fazla seçmen, yerel saatle 08.00'de oy vermeye başladı.

Oy kullanma merkezlerine gelen seçmenler, Avustralya Parlamentosu üyelerini belirleyecek. Seçilecek parlamento üyeleri, 48. federal hükümeti oluşturacak.

Siyasi partiler adına seçimde görev alan gönüllüler, seçmenlere hem kendi adaylarını tanıtmaya hem de tercihli oy uygulaması kapsamında kullanılan oyların geçerli sayılabilmesi için bilgi veriyor.

Oy pusulasındaki tüm kutucukların işaretlenmemesi durumunda oylar geçersiz sayılıyor.

AA muhabirine konuşan Avustralyalı Türklerden Barış Düzova, "Partilerin gönüllüleri olarak arkadaşlarımızla adaylarımızı tanıtmaya ve oylarını doğru kullanmaları için yardımcı olmaya geldik. Türkiye'den biraz değişik bir sistem işliyor burada, ondan kafaları karışabiliyor ama elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi ile Liberal-Ulusal koalisyonu yarışıyor

İktidardaki İşçi Partisi, Başbakan Anthony Albanese liderliğinde seçimlere girerken ana muhalefetteki Liberal-Ulusal Koalisyonu Peter Dutton öncülüğünde mücadele veriyor.

Tek başına 3 yıldır iktidarda bulunan İşçi Partisi Avustralya Parlamentosunda 77, ana muhalefetteki Liberal-Ulusal Koalisyonu 58, Yeşiller ise 4 sandalyeyle temsil ediliyor. Son seçim anketlerine göre İşçi Partisinin oy oranı yüzde 53, Liberal-Ulusal Koalisyonunun ise yüzde 47.

Bir partinin hükümet kurulabilmesi için 151 sandalyeli mecliste en az 76 sandalye elde etmesi gerekiyor.

Yaklaşık 4 milyon seçmen oyunu erken kullandı

Seyahat edecek ya da seçim günü oy kullanamayacak olanlar için 22 Nisan'da oy verme işlemi başladı.

Seçim Komisyonu, şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon seçmenin oy kullandığını açıkladı.