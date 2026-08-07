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Antarktika'da -43°C'de Gece Yarısı Tıbbi Tahliye

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Avustralyalı ekip, Antarktika'daki ABD üssünde hastalanan görevliyi -43 derece ve zifiri karanlıkta uçakla tahliye etti. İlk kez gerçekleştirilen bu operasyon, uluslararası işbirliğinin göstergesi oldu.

Avustralyalı havacılık ekibi, Antarktika'daki ABD üssünde rahatsızlanan araştırma görevlisini sıfırın altında 43 derecede ve zifiri karanlıkta gerçekleştirdikleri operasyonla tahliye etti.

BBC'nin haberine göre, Avustralya merkezli havacılık şirketi Skytraders'tan yapılan açıklamada, ABD Antarktika Programı'nın talebi üzerine Ross Adası'ndaki McMurdo İstasyonu'na acil tıbbi tahliye uçuşunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Snowbird 1" adlı "Airbus A319" tipi uçağın, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından zifiri karanlıkta ve sıfırın altında 43 dereceye varan dondurucu soğukta başarıyla iniş yaptığı??????? belirtildi.

Hastanın uçakla Yeni Zelanda'nın Christchurch kentine nakledildiği ve tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Kış mevsiminde ilk uçuş

Tahliye hazırlıkları kapsamında uçak, mühendislerce 24 saat içinde tıbbi donanıma uygun hale getirildi ancak Antarktika'daki kar fırtınası sebebiyle uçuş yaklaşık 12 saat ertelendi.

Kaptan pilotlardan Louise Robertson, yaptığı açıklamada, temmuz ayının son günlerinde gerçekleştirilen operasyonun bu dönemde ve tamamen karanlıkta yapılan ilk tıbbi tahliye uçuşu olduğunu belirtti.

Daha önce 2020'nin mart ayında sıfırın altında 30 derecede benzer bir tahliye operasyonunun gerçekleştirildiğini anlatan Robertson, bu uçuşun görev süresince karşılaştığı en karmaşık operasyon olduğunu ifade etti.

Uçakta yer alan pilot Al Wallach da karşılaştıkları koşulların özel donanımlı uçakların dahi limitlerini zorladığına dikkati çekti.

Avustralya Antarktika Dairesi Başkanı Emma Campbell, başarılı operasyonun uluslararası Antarktika programları arasındaki güçlü işbirliğini gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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