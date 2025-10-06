Haberler

Avustralya ve Papua Yeni Gine Savunma Anlaşmasını İmzaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ertelenen 'Papua Yeni Gine-Avustralya Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşma, karşılıklı savunma ilkesine dayalı ve iki ülke arasında güvenlik ilişkilerini güçlendirecek.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, daha önce mutabakata varılan ancak ertelenen "Papua Yeni Gine- Avustralya Karşılıklı Savunma Anlaşması"nı imzaladı.

Albanese ve Papua Yeni Gineli mevkidaşı Marape, anlaşmayı imzalamalarının ardından başkent Canberra'da Avustralya Parlamentosu bahçesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İmzalanan anlaşmanın, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD Güvenlik Anlaşması'na (ANZUS) benzer ilkeleri olduğunu ifade eden Albanese, "ülkelerden herhangi birine silahlı saldırı olması halinde ortak tehlikeye beraber karşılık vermelerinin hedeflendiğini" belirtti.

Albanese, bunun, 70 yılı aşkın süredir Avustralya'nın kurduğu ilk ittifak olduğunu ifade ederek, "İki ülke de bu anlaşmanın uygulanmasından taviz verilmesine yol açacak herhangi bir aktivite ya da yeni anlaşmalardan kaçınma konusunda mutabık kaldı." dedi.

Marape de yaptığı açıklamada bu anlaşmanın Papua Yeni Gine'nin dış politikasını "baltalamadığını" ifade ederek, anlaşmayla "Çin'in düşman olduğu çıkarımı yapılıp yapılamayacağına" ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Bu anlaşma düşmanlar oluşturan değil, arkadaşlıkları sağlamlaştıran bir anlaşma. Açık konuştuk (Çin'e) Avustralya'nın seçtiğimiz güvenlik ortağımız olduğunu söyledik ve bunu anlıyorlar."

Albanese ve Marape, 17 Eylül'de yaptıkları ortak açıklamada, anlaşmanın imzalanmasının, iki ülkedeki kabine süreçlerinin tamamlanmasının ardından atılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haaland varsa sorun yok! Manchester City'den kritik galibiyet

Bu takımı kim durduracak?
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.