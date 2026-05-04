Avustralya ve Japonya, enerji, savunma ve kritik mineraller alanlarında anlaşmalar imzaladı

Japonya ve Avustralya arasında enerji, savunma ve kritik mineraller alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla 4 anlaşma imzalandı.

ABC News'ün haberine göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Canberra'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki lider, enerji ve kritik mineraller ile savunma alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla 4 anlaşma imzaladı.

Anlaşmalar kapsamında tarafların, jeopolitik gerilimler, ekonomik baskılar ve piyasalardaki aksaklıklar da dahil "acil ekonomik durumlarda" bilgi paylaşımında bulunacağı ve güvenliklerinin tehdit edilmesi halinde "karşı tedbirlerin değerlendirileceği" ifade edildi.

İki lider, Çin ve Kuzey Kore başta olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ile Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarına etkilerini ele aldı.

Başbakan Albanese, "Dostluğumuz hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Belirsizliklerin arttığı bu dönemde, güçlü ortaklıklar her zamankinden daha büyük önem taşıyor." dedi.

Albanese, iki ülke arasında imzalanan yeni anlaşmaların Avustralya'nın enerji ve ekonomik güvenliğini sağlamaya yardımcı olacağını söyledi.

Başbakan Takaiçi ise Japonya ile Avustralya'nın yakın temas içinde kalacağını, Orta Doğu kaynaklı enerji krizine "aciliyet bilinciyle" yanıt vereceklerini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasının Hint-Pasifik bölgesinde ciddi etkileri olduğuna dikkati çeken Takaiçi, bu konuda iki ülke arasındaki istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.