Haberler

Avustralya ve Japonya, enerji, savunma ve kritik mineraller alanlarında anlaşmalar imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya ve Avustralya arasında enerji, savunma ve kritik mineraller alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla 4 anlaşma imzalandı.

Japonya ve Avustralya arasında enerji, savunma ve kritik mineraller alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla 4 anlaşma imzalandı.

ABC News'ün haberine göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Canberra'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki lider, enerji ve kritik mineraller ile savunma alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla 4 anlaşma imzaladı.

Anlaşmalar kapsamında tarafların, jeopolitik gerilimler, ekonomik baskılar ve piyasalardaki aksaklıklar da dahil "acil ekonomik durumlarda" bilgi paylaşımında bulunacağı ve güvenliklerinin tehdit edilmesi halinde "karşı tedbirlerin değerlendirileceği" ifade edildi.

İki lider, Çin ve Kuzey Kore başta olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ile Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarına etkilerini ele aldı.

Başbakan Albanese, "Dostluğumuz hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Belirsizliklerin arttığı bu dönemde, güçlü ortaklıklar her zamankinden daha büyük önem taşıyor." dedi.

Albanese, iki ülke arasında imzalanan yeni anlaşmaların Avustralya'nın enerji ve ekonomik güvenliğini sağlamaya yardımcı olacağını söyledi.

Başbakan Takaiçi ise Japonya ile Avustralya'nın yakın temas içinde kalacağını, Orta Doğu kaynaklı enerji krizine "aciliyet bilinciyle" yanıt vereceklerini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasının Hint-Pasifik bölgesinde ciddi etkileri olduğuna dikkati çeken Takaiçi, bu konuda iki ülke arasındaki istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı, havai fişeklerden böyle kaçtılar

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı

Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni

Komşudan komşuya büyük gözdağı! Sınırda askeri geçit töreni yaptılar