Avustralya, Steam ve Roblox gibi platformlarda çocuk güvenliği açıkları tespit etti

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Avustralya hükümeti, popüler oyun platformlarında çocukların çevrimiçi ortamda korunması ve güvenliğine ilişkin "büyük açıklar" bulunduğunu tespit etti.

ABC News'in haberine göre, Avustralya Çevrimiçi Güvenlik Komiserliğinin (eSafety) yayımladığı yeni bir raporda, Avustralya'da 8 ila 17 yaş arası her 10 çocuktan 9'unun çevrimiçi oyun oynadığı belirlendi.

Bu bağlamda, Steam, Roblox, Fortnite ve Minecraft'ın çocuk güvenliği önlemlerini uygulama şekillerinde tutarsızlıklar tespit edildi.

eSafety Komiseri Julie Inman Grant, yaptığı açıklamada, "Avustralyalı çocuklar, çocuk istismarcıları, cinsel şantajcılar, şiddet içeren aşırıcı içeriklere veya diğer zararlı materyallere maruz kalmadan çevrimiçi oyun oynama hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

Platformlardaki güvenlik zafiyetlerinin, "avcı yetişkinlerin" çocuklarla iletişime geçmesine yol açtığına işaret eden Inman Grant, "Oyun platformlarının, çocukların cinsel istismarı, çocuklara cinsel şantaj ve şiddeti teşvik eden, kışkırtan veya talimat veren içerik ve faaliyetler gibi ciddi tehlikeleri tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek için çabalarını artırmasını bekliyoruz." mesajını verdi.

Kaynak: AA