Avustralya'da silah yasalarına yönelik yeni düzenlemeler Senato'dan geçti

Güncelleme:
Avustralya Senatosu, Sydney'de 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından yeni silah yasalarını ve nefret söylemi ile ilgili düzenlemeleri onayladı. Yeni yasalar, silah mülkiyetine kısıtlamalar getirirken, yasaya aykırı eylemlerde bulunan grupların faaliyetlerini yasaklamayı öngörüyor.

Avustralya Senatosu, Aralık 2025'te Sydney kentinde düzenlenen silahlı saldırının ardından, silah yasalarına çeşitli sınırlamalar getiren yeni yasal düzenlemeleri onayladı.

Avustralya, New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yeni nefret söylemi ve silah yasalarına yönelik yasal önlemler alıyor.

Özel mülkiyete ait ateşli silahların geri alınması, silah ruhsatlarının daha sıkı denetlenmesi ve nefret söylemlerine karşı birtakım sınırlamalar getiren yeni düzenlemeler Senato'dan geçti.

Buna göre, silah mülkiyetine yeni kısıtlamalar öngören tasarı kapsamında hükümet, ateşli silahlarını teslim etmek zorunda kalan vatandaşlara tazminat ödeyecek.

Öte yandan, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde onaylanan nefret söylemleriyle ilgili diğer tasarı henüz Senato'da değerlendiriliyor.

Yasallaşması halinde, Avustralya'nın "terör örgütü" sınıfında tanımlamadığı bazı "nefret gruplarının" ülke çapındaki faaliyetlerinin yasaklanması bekleniyor.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer zanlının gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

