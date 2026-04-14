Avustralya, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına büyük önem verdiklerini bildirdi

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına büyük önem verdiklerini ancak Boğaz'ın açılmasına yönelik çabaların başlayabilmesi için ABD ile İran arasında geçici ateşkesin kalan süresinde ne olacağını ve Boğaz'daki şartları görmeleri gerektiğini belirtti.

Marles, ABC News'ün programında Orta Doğu'daki gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi olması gerektiğini belirten Marles, "Tabii ki Hürmüz Boğazı'nın ve küresel yakıt tedariki zincirinin açılmasına büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Marles, ABD, İngiltere ve Fransa gibi ortaklarıyla bu konu üzerinde çalıştıklarını dile getirerek Avustralya'nın Hürmüz Boğazı'na ilişkin atılacak adımlarda nasıl bir rol oynayabileceğinin değerlendirildiğini ancak her şeyin şartlara bağlı olduğunu belirtti.

Şartların "belirsiz" olduğunu kaydeden Marles, "Ateşkesin (süresinin) kalanında ne olacağını ve Hürmüz Boğazı'ndaki şartları görmemiz gerekiyor. Ancak o zaman bazı çabalar başlayabilir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan ABD Deniz Kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.