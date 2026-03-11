Haberler

Avustralya, Orta Doğu'daki birkaç diplomatik misyonunu kapattı

Güncelleme:
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Orta Doğu'daki artan çatışmalar nedeniyle Abu Dabi, Dubai ve Tel Aviv'deki diplomatik misyonların kapatıldığını açıkladı.

ABC News'ün haberine göre Wong, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar nedeniyle bölgedeki bazı diplomatik temsilciliklerin fiziksel olarak hizmete kapatıldığını duyurdu.

Wong, Avustralya büyükelçilikleri ve konsolosluklarının bulunduğu en az 9 şehrin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kaldığını belirterek, güvenlik gerekçesiyle Abu Dabi, Dubai ve Tel Aviv'deki misyonların geçen hafta kapılarını kapatmak zorunda kaldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
