Avustralya Milletvekili Husic'ten hükümete dikkat çeken uyarı

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisi milletvekili Ed Husic, Başbakan Anthony Albanese hükümetine, Avustralya- İsrail çifte vatandaşlarını İsrail ordusuna katılmamaları konusunda uyarması çağrısında bulundu.

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, İsrail'in Gazze'deki soykırımını eleştiren isimlerden biri olarak bilinen Husic, parlamentoda, Avustralya-İsrail çifte vatandaşlığına sahip kişilere ilişkin konuştu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığını hatırlatan Husic, çifte vatandaşların bu kapsamda İsrail ordusunda göreve çağrılabileceği ihtimalinin altını çizdi.

Bazı çifte vatandaşların halihazırda İsrail ordusuna katılmak için Avustralya'yı terk ettiğini söyleyen Husic, "Lütfen (orduya) katılmayın mesajını vermeliyiz." dedi.

Başbakan Anthony Albanese hükümetine, çifte vatandaşları İsrail ordusuna katılmamaları konusunda uyarması çağrısında bulunan Husic, bu kişilerin orduya katılmaları halinde soykırım suçlamalarına ortak olacaklarına işaret etti.

Husic ayrıca "soykırım ihtimali" olan durumlarda çifte vatandaşların yabancı bir orduya katılmasının önlenmesi için yasa reformuna gidilmesini önerdi.

Husic yeni kabinede yer bulamamıştı

Avustralya'da 3 Mayıs'taki genel seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelen Başbakan ve İşçi Partisi lideri Albanese, yeni kabinesini duyurmuştu.

Avustralya'nın ilk Müslüman bakanı olan ve Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin eden eski Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanı Ed Husic'in yerine Tim Ayres getirilmişti.

Husic, yeni kabinede yer almamasına ilişkin ABC News'a yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma ilişkin görüşleri nedeniyle İşçi Partisi tarafından cezalandırıldığını söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 746 Filistinli hayatını kaybetti, 161 bin 245 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 615 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 204 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 339'a çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 70 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.